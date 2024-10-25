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Mourinho'nun cezası belli oldu

Mourinho'nun cezası belli oldu
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Fenerbahçe-Manchester United maçında kırmızı kart gören teknik direktör Jose Mourinho'nun 1 maç ceza alması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho Avrupa Ligi'nde eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho Avrupa Ligi'nde eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı.

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Nefes kesen maç 1-1'lik eşitlikle sona ererken mücadeleye kırmızı kart gören Mourinho damgasını vurdu. İngiliz basının yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam maçın ardından özellikle gördüğü kırmızı kartla İngiliz gazetelerine manşet oldu.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Manuel Ugarte'nin Bright Osayi-Samuel ile teması nedeniyle penaltı verilmemesinin ardından Mourinho dördüncü hakem Jeremy Stinat'a ne dedi? Yoksa sadece teknik alanının dışına çıktığı için miydi? Belki de asla bilemeyiz ama bunlar Fransız hakem Clement Turpin'in ona direkt kırmızı kart göstermesi için yeterliydi" yorumlarında bulundu.

1 MAÇ CEZA ALACAK

Mücadelenin gözlemci ve hakemleri, kırmızı kart sonrası teknik direktörün diyaloglarıyla ilgili ekstra bir rapor düzenlemezlerse Mourinho'nun alacağı ceza 1 maçı geçmeyecek.

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Etiketler Fenerbahçe Jose Mourinho Fenerbahçe Kırmızı kart
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