Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakem kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de Nottingham Forest’ın konuğu oluyor. Tur biletinin sahibini bulacağı bu zorlu mücadelede görev yapacak hakem ekibi, UEFA tarafından resmi olarak duyuruldu.

Kritik karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. İtalyan hakemin yardımcılıklarını aynı federasyondan Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Matteo Marchetti görev yapacak.

VAR'da Marco Di Bello görev alırken AVAR'da ise Daniele Chiffi bulunacak.

 

DHA

