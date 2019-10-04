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  5. 04 Ekim 2019 00:04

Nuno Espirito Santo: Büyük bir zafer kazandık

Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Wolverhampton'da Teknik Direktör Nuno Espirito Santo maçın ardından yaptığı açıklamada taktiksel açıdan önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Nuno Espirito Santo: Büyük bir zafer kazandık
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UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından görüşlerini aktaran Nuno Espirito Santo, taktiksel açından önemli bir maç yaptıklarını belirtti.

Beşiktaş'a karşı zor bir atmosferde mücadele ettiklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "İyi bir takıma karşı sabırla mücadele ettik. Son dakikalarda attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı. Elde edilen sonuçtan memnunuz." ifadelerini kullandı.

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