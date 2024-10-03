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Okan Buruk: ''Üzgünüz, özür diliyoruz''

Okan Buruk: ''Üzgünüz, özür diliyoruz''
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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 2-0 önce geçtiği maçta RFS ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından taraftardan özür dileyen Okan Buruk, ''Bize yakışmayan bir sonuç. Rahat kazanacağımız maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık'' dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"ÜZGÜNÜZ, ÖZÜR DİLİYORUZ"

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Uzaktan şutla, duran topla çözebilirdik. Hiçbiriyle 3. golü bulamadık. Hakem de müsaade etti, oyun yavaşladı. Devamında da istediğimiz sonucu alamadık. Burada tabii ki üzgünüm. Bizden beklenti çok yüksek. Bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Rakibi daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Bunu yapamadık. Üzgünüz, özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Rahat kazanacağımız maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık.

"PSİKOLOJİK OLARAK AŞAĞI ÇEKTİ"

Tabii ki bir maç önce 3-0'dan berabere kalmak negatif olarak etkiledi. Bu açık. Yükselen moralinizi aşağı çekebiliyor. O çok başka maçtı, bu çok başka. Gol anlamında, gol yollarında sıkıntı yaşamadık, 2-0'ı bulduk. Korumamız ve artırmamız gerekiyordu. Çok erken 2-1 oldu. İkinci yarı başında 2-2 oldu. Psikolojik olarak aşağı çekti. Bir önceki maçtan da bir hikaye vardı."

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Etiketler Galatasaray Okan Buruk RFS Galatasaray
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