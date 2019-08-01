Olimpija Ljubljana 0 - 1 Yeni Malatyaspor

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçında evinde 2-2 berabere kaldığı Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştı.

Maça etkili başlayan temsilcimiz ilk dakikadan itibaren rakip kalede gol aramaya başladı. 24'te ilk sarı kartını gören Endri Çekiçi, 38. dakikada gördüğü ikinci kartla Olimpija'yı sahada 10 kişi bıraktı.

Devre 0-0 sona erdi. Rakibinin eksik kalmasıyla birlikte gol için iyice bastırmaya baştıran Yeni Malatyaspor, 77. dakikada yeni transferleri Gökhan Töre - Adis Jahovic ortaklığıyla deplasmanda 1-0 öne geçti.

Turu geçecek golü bulmayı başaran temsilcimiz kalan dakikalarda Sloven rakibine gol izni vermedi ve tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.

UEFA AVRUPA LİGİ 3'ÜNCÜ ÖN ELEME TURUNDAKİ RAKİP PARTİZAN

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi ise Sırbistan temsilcisi Partizan oldu.

OLIMPIJA LJUBLJANA 0 - 1 YENİ MALATYASPOR

STAT: Stozice

HAKEMLER: Filip Glova, Frantisek Ferenc, Peter Kocav (Slovakya)

OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidmar, Boakye, Samardzic, Bagnack, Jurcevic, Tomic, Suljic (Dk. 16 Menalo), Putincanin (Dk. 87 Brkic), Savic (Dk. 68 Valencic), Vukusic, Çekiçi

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş (Dk. 69 Eren Tozlu), Murat Yıldırım (Dk. 60 Guilherme), Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Fofana (Dk. 61 Gökhan Töre), Jahovic

GOL: Dk. 77 Jahovic (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 38 Çekiçi (Olimpija Ljubljana)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Erkan Kaş, Dk. 19 Mustafa Akbaş, Dk. 25 Murat Yıldırım, Dk. 45+1 Fofana, Dk. 90+3 Farnolle, Dk. 90+7 Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), Dk. 28 Samardzic, Dk. 72 Vidmar, Dk. 89 Valencic (Olimpija Ljubljana)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

17. dakikada Jahovic'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top yandan auta çıktı.

30. dakikada sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına sokulan Vukusic'in plase vuruşunda, kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti.

37. dakikada ev sahibi takımdan Çekiçi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

58. dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Bifouma'nın hafif çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü.

67. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sağdan gelen ortaya altıpas içinde uygun durumda Vukusic'in kafayla yaptığı vuruşta, kaleci Farnolle yakın mesafeden gelen topu kurtarmayı başardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Vukusic'in vuruşunda, bu kez araya giren Mina meşin yuvarlağı kornere attı.

77. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Gökhan Töre'nin sağdan ortasında altıpas üzerinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

87. dakikada Valencic'in soldan ortasında arka direkte uygun durumdaki Vukusic'in vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda çeldi.

90+6. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Jahovic'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaşan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Malatya'da 2-2 sona eren ilk maçın rövanşı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynandı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Moryke Fofana ve Adis Jahovic 11'ini sürdü. Sarı-siyahlı ekibin yedek kulübesinde Ufuk Ceylan, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Ahmed Ildiz, Berk Yıldız, Mitchell Donald ve Guilherme yer aldı.

Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre biri mecburi olmak üzere 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Malatya'daki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Donald'ı yedeğe çekti. Sakatlığı bulunan Teenage Hadebe kadroya alınmazken ilk maça 11'de başlayan Nuri Fatih Aydın da 18 kişilik kadroya giremedi. Yalçın, bu futbolcuların yerine Robin Yalçın, Mustafa Akbaş ve Rahman Buğra Çağıran'ı oynattı.

MALATYA TURLADI

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını saf dışı bıraktı. Süper Lig'deki ikinci sezonunu 5. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne elemelerden katılma hakkı elde eden sarı-siyahlı takım, 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla eşleşti.

Malatya'daki ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken Malatya temsilcisi, deplasmandaki rövanş müsabakasında Adis Jahovic'in 77. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın son bölümleri büyük mücadeleye sahne olurken Yeni Malatyaspor skoru koruyarak turu geçen taraf oldu.

JAHOVIC GOLLE BAŞLADI

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, sarı-siyahlılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Olimpija Ljubljana ile oynanan ilk maçta bir kez fileleri havalandıran Makedon golcü, rövanş mücadelesinin de tek golünü kaydederek turun geçilmesinde önemli rol oynadı.

MALATYA TEMSİLCİSİNDEN İLK GALİBİYET

Yeni Malatyaspor, uluslararası organizasyonlardaki ilk galibiyetini aldı. Tarihinde ilk kez bir uluslararası turnuvada mücadele eden sarı-siyahlı ekip, ikinci maçına çıktı. İlk müsabakada beraberlik alan Yeni Malatyaspor, ikinci maçında galibiyet elde etti.

LJUBLJANA 10 KİŞİ KALDI

Olimpija Ljubljana, maçın ilk yarısında 10 kişi kaldı. Mücadelenin 23. dakikasında sarı kart gören Endri Çekiçi, 38. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Kullanılan faulün ardından oluşan pozisyonda Yeni Malatyaspor'dan Robin Yalçın topu ağlara gönderse de hakem Filip Glova Robin'in faul yaptığını belirterek golü geçerli saymadı.

