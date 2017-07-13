Östersunds 0 - 0 Galatasaray / Maç devam ediyor !

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'Ceza sahası içinde topla buluşan Ken Sema, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

43'Yasin Öztekin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

41'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Östersund adına Dennis Widgren kullanacak.

41'Dennis Widgren, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Martin Linnes tarafından faule maruz kalıyor.

41'Galatasaray takımından Yasin Öztekin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

37'Martin Linnes rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

37'Galatasaray, Selçuk İnan ile köşe vuruşu kullanıyor.

26'Galatasaray, Fernando Muslera ile serbest vuruş kullanacak.

26'Östersund takımında Sotiris Papagiannopoulos faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Martin Linnes.

26'Östersund takımından Ken Sema ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

26'Östersund, Ken Sema ile köşe vuruşu kullanıyor.

22'Bafetimbi Gomis altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

20'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ken Sema ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20'Östersund, Ken Sema ile köşe vuruşu kullanıyor.

19'Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Muslera.

18'Tolga Ciğerci, ceza sahası içinde sol çaprazda Alhaji Gero tarafından faule maruz kalıyor.

18'Östersund takımında Alhaji Gero hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

17'Östersund, Brwa Nouri ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

17'Galatasaray takımında Tolga Ciğerci hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

17'Galatasaray takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor. Galatasaray yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Saman Ghoddos.

14'Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selçuk İnan.

14'Alhaji Gero ile Yasin Öztekin arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Alhaji Gero.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

9'Bu dakikada Östersund takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Tom Pettersson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

9'Ken Sema ile Östersund takımı köşe vuruşu kullanacak.

6'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Östersund adına Brwa Nouri kullanacak.

3'Ken Sema ile Östersund takımı köşe vuruşu kullanacak.

3'Dennis Widgren ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

2'Östersund takımından Saman Ghoddos sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2'Östersund takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Saman Ghoddos.

1'Saman Ghoddos, ceza sahasının çaprazında Selçuk İnan tarafından faulle durduruluyor.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nun ilk maçında Östersunds ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Jamtkraft Arena’daki mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez yönetiyor. Galatasaray, 20 Temmuz’da sahasında oynayacağı rövanş için avantajlı skor arıyor.

KADROLAR:

Östersunds: Keita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema, Mukiibi, Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis