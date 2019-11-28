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  5. 28 Kasım 2019 20:47

ÖZET | Astana-Manchester United maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda karşı karşıya gelen Astana-Manchester United maçında galip gelen Kazakistan ekibi oldu. Astana, Manchester United'ı 2-1'lik skorla geçerek Avrupa Ligi'ne 3 puanla veda etti.

ÖZET | Astana-Manchester United maç sonucu: 2-1
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UEFA Avrupa Ligi'nde son grup maçlarının oynandığı gecenin sürpriz skoru Kazakistan'dan geldi.

L Grubu maçında karşılaşan Astana-Manchester United maçında gülen taraf Astana oldu. Grupta 0 puanla son sırada bulunan Kazak ekibi ilk puanını İngiliz devinden aldı.

Manchester United maça Jesse Lingard'ın 10. dakikada attığı golle başladı: 1-0. Astana ilk golünü 55. dakikada Shomko'nun ayağından buldu: 1-1.

Astana'ya galibiyeti 62. dakikada, Kırmızı Şeytanlar'ın genç stoperi Di'shon Bernard'ın kendi kalesine attığı gol getirdi.

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