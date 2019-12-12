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  5. 12 Aralık 2019 23:26

ÖZET | Eintracht Frankfurt 2-3 Vitoria Guimaraes maç sonucu!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu son maçında Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi. Guimaraes Almanya deplasmanında E. Frankfurt'u 3-2 yenmeyi başardı. Eintracht Frankfurt Vitoria Guimaraes maç özetini haberimizde bulabilirsiniz

ÖZET | Eintracht Frankfurt 2-3 Vitoria Guimaraes maç sonucu!
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UEFA Avrupa Ligi F Grubu son maçında E. Frankfurt evinde Portekiz ekibi V. Guimaraes'i konuk etti. Bol gollü geçen mücadelede kazanan taraf Guimaraes oldu. Eintracht Frankfurt Vitoria Guimaraes maç özetini haberimizde bulabilirsiniz

Ev sahibi Frankfurt'un gollerini 31. dakikada Miguel ve 38. dakikada Kamada'dan geldi. Konuk ekibin golleri 8. dakikada Rochinha, 85. dakikada Ali Mohamed ve 87. dakikada Edwards kaydetti.

F Grubu'nda 8 puan toplayan E. Frankfurt mücadeleyi kaybetmesine rağmen gruptan 2. olarak çıktı ve adını son 32 turuna yazdırdı.

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