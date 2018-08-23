Partizan - Beşiktaş CANLI: 1-1

59'Topsuz alanda hakeme sözlü olarak itirazda bulunan Caner Erkin, sarı kart görüyor.

58'Nebojsa Kosovic'in sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Marc Valiente'nin kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

58'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Goran Zakaric geçiyor. Goran Zakaric'in ortasını Pepe kafayla uzaklaştırıyor.

56'Sol kanattan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Ricardo Quaresma'nın ortasını Gökhan Gönül kafayla takım arkadaşlarına göndermek istiyor ancak araya giren Partizan Belgrad savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

52'Goran Zakaric'in ceza sahası yayının hemen dışından çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

51'Svetozar Markovic'in pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Nemanja Miletic'in çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

48'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Goran Zakaric geçiyor. Zakaric'in ortası ile ön direkte buluşan Nemanja Miletic'in kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

46'İkinci yarı Partizan Belgradlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45'Ivan Kruzliak'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona eriyor.

45'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Danilo Pantic geçiyor. Danilo Pantic'in ortasını Gökhan Gönül kafayla uzaklaştırıyor.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

44'Ricardo Quaresma'nın pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Cyle Larin'in çektiği aşırtma vuruş kaleci Vladimir Stojkovic'te kalıyor.

44'Partizan Belgrad yarı alanının ilk metrelerinde sağ kanatta Ricardo Quaresma'ya sert müdahalede bulunan Nemanja Miletic, sarı kart görüyor.

42'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Adriano'ya arkadan sert müdahalede bulunan Djordje Ivanovic, sarı kart görüyor.

42'Ricardo Gomes'in ceza sahasının hemen içerisinden sağ çaprazdan çektiği şut kalecimiz Tolga Zengin'den dönüyor.

39'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

38'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Tolgay Arslan'a arkadan sert müdahalede bulunan Nebojsa Kosovic, sarı kart görüyor.

37'Sasa Zdjelar'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Goran Zakaric'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

36'Sağ kanattan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortasını uzaklaştırmak isteyen Nemanja Miletic'in ters kafa vuruşunu kaleci Vladimir Stojkovic uzaklaştırıyor.

35'Partizan Belgrad takımı bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan Marko Jankovic oyundan çıkarken yerine Djordje Ivanovic giriyor.

31'Sağ kanattan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasını Partizan Belgrad savunması uzaklaştırıyor.

26'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasını Partizan Belgrad savunması kafayla uzaklaştırıyor.

25'Sasa Zdjelar'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Marko Jankovic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

20'Marc Valiente'nin uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Tolgay Arslan'ın çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

18'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Goran Zakaric geçiyor. Goran Zakaric'in ortasını kalecimiz Tolga Zengin yumruklayarak uzaklaştırıyor.A

15'Beşiktaş'ın attığı beraberlik golünde asisti yapan isim Ricardo Quaresma oluyor.

15'GOOOOLLL!!! Tolgay Arslan'ın attığı golle skoru 1-1'e getiriyoruz. Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma, son çizgiden ortasını arka direkte bulunan Tolgay Arslan'a yapıyor. Bu ortaya iyi yükselen Tolgay Arslan'ın kafa vuruşu Partizan Belgrad ağları ile buluşuyor.

14'Partizan Belgrad'ın attığı golde asisti yapan isim Goran Zakaric oluyor.

14'GOL! Partizan Belgrad, Ricardo Gomes'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Danilo Pantic'in pası ile sol kanatta topla buluşan Goran Zakaric, ortasını arka direkte bulunan Ricardo Gomes'e yapıyor. Bu ortaya iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşu Beşiktaş ağları ile buluşuyor.

13'Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte yükselen Cyle Larin, hava topu mücadelesinde Marc Valiente'ye faul yapıyor.

5'Savunmamızın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Sasa Zdjelar'ın çektiği şut Domagoj Vida'dan dönüyor.

4'Sağ kanatta topla uluşan Necip Uysal, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak Partizan savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

1'Karşılaşma Beşiktaşlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş play-off turu ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan’a konuk oluyor.

İŞTE İLK 11’LER:

Partizan: Stojkovic, Valiente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Jankovic, Miletic, Kosovic, Pantic, Zakaric, Ricardo

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Necip Uysal, Quaresma, Tolgay, Medel, Adriano, Larin