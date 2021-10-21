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Real Madrid'ten Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Real Madrid'ten Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Shakhtar Donetsk’i 5-0 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım Galatasaraylı taraftarları öfkelendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup etti. İspanyol devinin Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un 56. dakikada attığı gol, Real Madrid'in Galatasaray'ı Ali Sami Yen Stadyumu'nda 6-1 yendiği maçta Ronaldo'nun stoperleri çalımlayıp attığı gole çok benzerdi.

Bunun üzerine Real Madrid sosyal medya ekibi bu benzerliğe dikkat çekmek için iki golün atılma anını kolaj yapıp Twitter'da paylaştı.

Etiketler Galatasaray Real Madrid real madrid galatasaray paylaşım
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