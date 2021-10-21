Real Madrid'ten Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Shakhtar Donetsk’i 5-0 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım Galatasaraylı taraftarları öfkelendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup etti. İspanyol devinin Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un 56. dakikada attığı gol, Real Madrid'in Galatasaray'ı Ali Sami Yen Stadyumu'nda 6-1 yendiği maçta Ronaldo'nun stoperleri çalımlayıp attığı gole çok benzerdi.

Bunun üzerine Real Madrid sosyal medya ekibi bu benzerliğe dikkat çekmek için iki golün atılma anını kolaj yapıp Twitter'da paylaştı.