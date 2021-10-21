Real Madrid'ten Galatasaraylıları kızdıran paylaşım
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Shakhtar Donetsk’i 5-0 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım Galatasaraylı taraftarları öfkelendirdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup etti. İspanyol devinin Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un 56. dakikada attığı gol, Real Madrid'in Galatasaray'ı Ali Sami Yen Stadyumu'nda 6-1 yendiği maçta Ronaldo'nun stoperleri çalımlayıp attığı gole çok benzerdi.
Bunun üzerine Real Madrid sosyal medya ekibi bu benzerliğe dikkat çekmek için iki golün atılma anını kolaj yapıp Twitter'da paylaştı.
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