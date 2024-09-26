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Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk yorumu: ''Adım kadar biliyorum ki...''

Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk yorumu: ''Adım kadar biliyorum ki...''
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Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın PAOK'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Dilmen, ''Adımın Rıdvan olduğu kadar biliyorum ki Okan Buruk maç 1-1 devam etseydi hemen çift forvete dönecekti.'' dedi.

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın PAOK'u 3-1 mağlup ettiği müsabakayı HT Spor'da yorumladı.

"GALATASARAY'I BU KADAR TEMPOLU BEKLEMİYORDUM" 

Galatasaray'ı derbi sonrası bu kadar yüksek tempoda beklemediğini kaydeden Rıdvan Dilmen, "PAOK da beklediğimizden iyi oynadı. Eğer bu maç berabere bitseydi çok yazık olurdu" dedi.

Galatasaray'ın çok formda olduğunu aktaran ünlü yorumcu, Okan Buruk'un sistemi bozmadığını söyledi.

Galatasaray orta sahasının harika bir maç çıkardığını dile getiren Rıdvan Dilmen; Torreira'yı Gattuso, Kerem Demirbay'ı Pirlo ve Sara'yı Kaka'ya benzetti.

"EN İYİSİ ABDÜLKERİM BARDAKCI" 

Galatasaray'da gecenin en iyisi olarak Abdülkerim Bardakcı'yı seçen Dilmen; Jakobs, Osimhen ve Icardi'den de övgüyle bahsetti.

Öte yandan Rıdvan Dilmen'in Okan Buruk iddiası dikkat çekti. Ünlü yorumcu, "Adımın Rıdvan olduğu kadar biliyorum ki Okan Buruk maç 1-1 devam etseydi hemen çift forvete dönecekti. Onun yerine Kerem Demirbay hamlesi yaptı" ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA MAÇINDA ROTASYON 

Rıdvan Dilmen son olarak Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında rotasyona giderek kadroda 4 ismi değiştireceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Kerem Demirbay ve Nelsson ilk 11 olur. Kaan Ayhan oynamaz. Orta sahada Mertens ya da Torreira'dan biri olmaz. Belki Osimhen'i de dinlendirebilir. Kasımpaşa maçında Berkan da dahil 4 farklı futbolcu oynar."

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Etiketler Galatasaray rıdvan dilmen Okan Buruk Galatasaray PAOK UEFA Avrupa Ligi
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