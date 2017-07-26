Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir fırtınası ! Tam 6 gol...

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı ve rövanş öncesi avantajı kapan taraf oldu.

Spor Toto Süper Lig'in flaş takımı Medipol Başakşehir, ilk kez devlerin arenasına çıktı. Adebayor, Emre Belözoğlu ve Visca'lı kadrosunu, Clichy, Elia, Gökhan İnler, Tunay Torun ve Mevlüt Erdinç ile takviye eden turuncu-lacivertliler Şampiyonlar Ligi yolunda karşılaştığı Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı.

5. dakikada Bonaventure’nin golüyle 1-0 öne geçen Club Brugge, 16. dakikada Denswil’in frikik golüyle farkı 2’ye çıkardı.

İlk yarıda rakibine diş geçiremeyen Başakşehir, ikinci yarıda çok farklı kimliğe büründü! 59. dakikada Mossoro’nun ceza sahası dışından çektiği harika şut kaleci Horvath’ı çaresiz bıraktı: 2-1. 63. dakikada Elia ise savunmanın hatasını iyi değerlendirdi. Soğukkanlı hareketlerle ceza sahası içerisinde rakiplerinden sıyrılan Hollandalı oyuncu durumu 2-2 yaptı!

74. dakikada ise yine Mossoro sahneye çıktı! Visca’nın pasında savunmanın müdahalesine rağmen topu tavana asan Brezilyalı oyuncu, Başakşehir’i 3-2 öne geçirdi. Harika bir geri dönüşe imza atan Abdullah Avcı’nın öğrencilerini yine serbest vuruşta yıkıldı!

78. dakikada yine sahneye çıkan Denswil, Volkan Babacan’ı frikikten bir kez daha avladı: 3-3.

İŞTE MAÇIN ÖZEL ANLARI

90' Hakem Paolo Silvio Mazzoleni müsabakanın bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor ve temsilcimiz avantajlı bir skor ile mücadeleyi tamamlıyor.

90' Sağ kanattan gelişen atakta Ruud Vormer ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Jeremy Perbet kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.



90' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 4 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.



89'Temsilcimizde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Eljero Elia oyundan alınırken yerine Stefano Napoleoni oyuna dahil oluyor.



88' Son dakikalara girilirken ev sahibi Club Brugge kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekiyor.



85' Turuncu lacivertliler kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

79' GOL... Yine serbest vuruş ve yine top ağlarımızda... Ceza yayı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Stefano Denswil sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ve barajın yanından geçen top sol köşeden filelerle buluşuyor.



77' Temsilcimizde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Emre Belözoğlu oyundan alınırken yerine Gökhan İnler oyuna dahil oluyor.



75' Club Brugge cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Lior Refaelov oyundan alınırken yerine Hans Vanaken oyuna dahil oluyor.

74'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!!!!! Temsilcimiz Marcio Mossoro ile öne geçiyor! Güzel paslaşmaların ardından sol çaprazda topla buluşan Edin Visca ara pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Marcio Mossoro'ya gönderiyor. Marcio Mossoro kaleci ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşunu yapıyor ve topu sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

71'Savunmadan seken top ceza yayı içerisinde Edin Visca'nın önünde kalıyor. Edin Visca bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak bu top çok zayıf kalıyor ve kaleci Ethan Horvath uzanarak meşin yuvarlağa sahip oluyor.

69'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ruud Vormer ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunmamız bu topu karşılıyor.

66'Beraberliği yakalayan temsilcimiz rakibinin konsantrasyon eksikliğini değerlendirerek baskısını artırıyor.

63'GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! Turuncu lacivertliler Eljero Elia ile 2-0 geriye düştüğümüz müsabakada 2-2'yi yakalıyor! Hızlı gelişen atağımızda sağ kanattan hareketlenen Joseph Attamah havadan uzun pasını savunma arkasına doğru gönderiyor. Topla buluşan Eljero Elia ceza sahasına giriyor ve topu sağ tarafına çekerek sağ ayağı ile vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.



60'Temsilcimizde Alexandu Epureanu rakibi Lior Refaelov'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

59'GOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! Temsilcimiz Marcio Mossoro ile durumu 2-1'e getiriyor! Sağ çaprazda rakibinden topu çalan Mahmut Tekdemir pasını ceza yayı gerisindeki arkadaşı Marcio Mossoro'ya gönderiyor. Marcio Mossoro ceza yayına girer girmez sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ve topu iki direğin birleştiği sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

59'Club Brugge cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Laurens De Bock oyundan alınırken yerine Ahmed Touba oyuna dahil oluyor.

56'Jeremy Perbet'nin pası ile ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Ruud Vormer sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Volkan Babacan sağ köşeye uzanarak bu topu çıkartıyor.

55'Edin Visca'nın pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Eljero Elia bekletmeden sert vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

51'Club Brugge savunmasının yaptığı hatayı değerlendirerek araya giren Emmanuel Adebayor topu rakibinden sökerek kaleci ile karşı karşıya kalıyor ancak hakem Paolo Silvio Mazzoleni, Emmanuel Adebayor'un rakibine faul yaptığını işaret ediyor.

48'Sol kanattan gelişen atağımızda Mahmut Tekdemir ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Emmanuel Adebayor'un kafa ile indirdiği topu Marcio Mossoro kontrol edemiyor ve meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazına doğru yöneliyor. Bu noktaya hareketlenen Eljero Elia bekletmeden sert vuruyor ancak yerden seken top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Club Brugge'un vuruşu ile başlıyor.

45'Hakem Paolo Silvio Mazzoleni ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

44'Gole bir kez daha yaklaşıyoruz! Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Eljero Elia son çizgiye inerek pasını penaltı noktası sol tarafında bulunan Edin Visca'ya gönderiyor. Edin Visca bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Ethan Horvath'ın üzerine gidiyor.

40'Emre Belözoğlu'nun havadan uzun pası ile sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca'nın pozisyonu ofsayt olarak değerlendiriliyor.

37'Temsilcimiz gole çok yaklaşıyor! Orta alanda hızlı gelişen atağımızda Emre pasını sol çaprazdan hareketlenen Emmanuel Adebayor'ya gönderiyor. Golcü oyuncu bekletmeden ceza yayı sağ çaprazına hareketlenen Edin Visca'yı görüyor. Edin Visca ceza sahasına giriyor ve vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

35'Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Eljero Elia sağ ayağı ile harika bir şut çıkartıyor ancak meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

34'Temsilcimiz bu dakikalarda rakip yarı alanda baskısını artırıyor.

31'Sağ kanat köşe bayrağının hemen önünden kullandığımız serbest vuruşta Emre Belözoğlu ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

28'Oyunun bu bölümünde mücadele sertleşiyor ve karşılıklı faullerle devam ediyor.

22'Mahmut Tekdemir'in pası ile sol kanatta topla buluşan Eljero Elia dönerek ceza sahasına doğru hareketleniyor ancak hakem Paolo Silvio Mazzoleni golcü oyuncunun pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ediyor.

19'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ruud Vormer ortasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Lior Refaelov gelişine sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

16'GOL... Malesef bir kez daha top ağlarımızda... Stefano Denswil ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

12'Marcio Mossoro sağ çaprazda topla buluşuyor ve ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Eljero Elia kendisinden seken topu altıpas sol tarafında kontrol ediyor ve yerden vuruşunu yapıyor ancak savunma son anda bu topa müdahale ederek gole izin vermiyor.

8'Sağ kanattan gelişen atağımızda Marcio Mossoro ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Eljero Elia kafa vuruşunu yapmak istiyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

5'GOL... Ev sahibi ekip Emmanuel Bonaventure'nin golü ile öne geçiyor. Orta sahada kaptırdığımız top sonrasında Lior Refaelov'un pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Emmanuel Bonaventure topu yaya doğru sürüyor ve yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

3'Ev sahibi Club Brugge kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1'Müsabaka temsilcimiz Medipol Başakşehir'in vuruşu ile başlıyor.

Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu’nda Club Brugge ile Başakşehir ilk maçta karşı karşıya geliyor. Jan Breydel Stadı’ndaki mücadeleyi İtalyan hakem Paolo Mazzoleni yönetiyor.

Transfer dönemin kadrosunu güçlendiren temsilcimiz, Belçika’dan avantajlı skorla dönmek istiyor.

KADROLAR

Club Brugge: Horvath, Engels, Palacios, Denswil, Vormer, De Bock, Nakamba, Bonaventure, Perbet, Mechele, Rafaelov

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor