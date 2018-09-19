Şimdi de Avrupa Ligi için yayın krizi !

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un yarın oynayacakları maçlarını hangi kanalın yayınlayacağı belirsizliğini koruyor.

UEFA tarafından üçer yıllık sürelerle yayın ihalesi yapılan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin son yayıncıları TRT ve Tivibu olmuştu. Ancak 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarının yayın hakları beİNSPORTS tarafından alındı.

Buna rağmen döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle maç yayınlarındaki kriz sürerken dün oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının yayın hakkı son anda UEFA tarafından ücretsiz olarak verildi.

Ancak beİN Group’un yapılan sözleşmeyi yeniden gözden geçirmek istemesi nedeniyle UEFA tarafıyla yaşanan anlaşmazlık bir türlü giderilemedi. beIN Sports’un Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Yayıncı kuruluşun yetkilileri ile yaptığımız görüşmede ise konuyla ilgili herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı, mevcut durumda Avrupa Ligi maçlarının yayını konusundaki belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçlarda Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagrep ile, Beşiktaş sahasında Sarpsborg 08 ile, Akhisarspor ise sahasında Krasnodar ile karşılaşacak.

beIN Sports’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“UEFA Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler, döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmaların etkisiyle ne yazık ki devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin heyecanını yaşatabilmek için her türlü fedakarlığı göze alarak yürüttüğümüz bu görüşmelerde, yayın haklarını elinde bulunduran aracı kuruluş ile karşılıklı mutabakat henüz sağlanamadı. Bununla birlikte, 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasına dönen Galatasaray’ın devler liginde çıkacağı ilk mücadeleyi heyecanla bekleyen Digiturk üyesi olsun olmasın tüm futbolseverlerin karşılaşmayı izleyebilmesi için bu maça özel olarak yaptığımız anlaşma çerçevesinde, müsabakanın bu akşam saat 22.00’de beIN Sports Haber HD ve beIN Sports HD1 kanallarından naklen ve şifresiz yayımlanacağını kamuoyunun bilgisine sunar, resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”