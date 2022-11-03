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Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni lider bitirdi

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni lider bitirdi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor, deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıktı.

Slavia Prag ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

DENGE BOZULMADI
İki tarafın da zaman zaman birbirleri üzerinde baskı kurduğu mücadelede perdeyi Sivasspor'dan Yatabare 28. dakikada attığı gol ile açtı. Temsilcimizde Goutas, 65. dakikada kendi kalesine attığı gol ile skora dengeyi getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

SİVASSPOR LİDER ÇIKTI
Sivasspor bu sonuçla, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndan lider çıktı. Bu başarısıyla Yiğidolar, son 16 turuna adını yazdırdı.

Etiketler uefa sivasspor
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