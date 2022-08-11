Slovacko - Fenerbahçe maçına saatler kala ortalığı kızıştıran açıklama

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile yapacağı maç öncesi ortalığı kızıştıran açıklama geldi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlile bu karşılaşmanın akabinde Ümraniyespor'u ağırlamış ve son dakikalarda bulduğu golle müsabakayı 3-3'lük beraberlikle tamamlamıştı.

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri rövanş mücadelesi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçını izlediklerini belirten Svedik, sarı - lacivertlilerin futbolu sonrası ümitlendiklerini dile getirdi.

İŞTE MARTIN SVEDIK'İN SÖZLERİ;

"FENERBAHÇE ÇOK KALİTELİ AMA..."

"Avrupa başlı başına bir motivasyondur. Kendimiz, kulüp ve Çekya'nın ülke puanı katsayısı için oynuyoruz. Her puan ve her zafer önemlidir. Fenerbahçe çok kaliteli ama bu yine de futbol. Umutlar sönünceye kadar çok çalışmalıyız. Gelişmeyi tersine çevirmeye çalışmalıyız. Kafama böyle koydum. Oyunculara bunu söyleyeceğim."

"ÜMRANİYESPOR MAÇI BİZE UMUT OLDU"

"Fenerbahçe maçında hızlı başlayacağız. Hiçbir şey beklemeden nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Fenerbahçe'nin son maçını izledik. O maç bize umut oldu." dedi.