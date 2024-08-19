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St. Gallen-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı

St. Gallen-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı
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UEFA Avrupa Ligi’nde Rapid Wien’e elenen ve yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek Trabzonspor’un deplasmanda oynayacağı St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor'un İsviçre temsilcisi St. Gallen ile 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, misafir tribün biletlerinin sınırlı sayıda olduğu ve https://fcsg.ch/guest-sector/ adresi üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.

“5 YAŞ ALTINA ÜCRETSİZ”

Bilet fiyatının 20 İsviçre frangı olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, "5 yaş altı taraftarlarımızın stada girişi ücretsizdir. Misafir takım tribününde engelli alanı bulunmamakta olup sınırlı sayıdaki engelli biletleri için taraftarlarımızın St. Gallen takımına müracaat etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

“SAHA KAPATMA CEZASI ALABİLİRİZ”

Açıklamada, müsabakayı izlemek isteyen taraftarların maç günü pasaportlarını kesinlikle yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Taraftarlarımızın güvenlik gerekçesiyle stadyuma toplu halde, mümkünse otobüs ile gelmeleri gerekmektedir. Stadyuma meşale, maytap ve benzeri yanıcı/patlayıcı madde sokulması ve bu maddelerin stadyumda kullanılması kesinlikle yasaktır. UEFA'da bulunan daha önceki maçlardan mevcut dosyalarımız nedeniyle böyle bir durum tekrarlandığında kulübümüz saha kapatmaya kadar varabilecek ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca İsviçre kanunları ve spor mevzuatına göre bu tür maddelerin stada sokulması yasak olduğundan, bu ihlali gerçekleştiren kişiler adli yaptırımla karşı karşıya kalabilecektir."

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