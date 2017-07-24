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  5. 24 Temmuz 2017 13:47

Strum Graz - Fenerbahçe maçına Norveçli hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 27 Temmuz Perşembe günü yapacağı maçı Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetecek.

Strum Graz - Fenerbahçe maçına Norveçli hakem
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Graz şehrinde TSİ  20.00'de başlayacak karşılaşmada Norveçli hakem düdük çalacak. Nilsen'in  yardımcılıklarını vatandaşları Tom Harald Gronevik ve Geir Isaksen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Norveç Futbol Federasyonundan Kai  Erik Steen olacak.

DARBE GİRİŞİMİNDE KORKUP MAÇA GELMEMİŞTİ

Geçtiğimiz sene temsilcimiz Osmanlıspor'un Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru'yla oynadığı maçın hakemi değişmişti.

Norveçli hakem Ola Hobber Nielsen, darbe teşebbüsü nedeniyle Türkiye'ye gelmek istememiş UEFA da korkak hakemin yerine Sloven Mitja Zganec'i maça atamıştı.

UEFA Avrupa Ligi , Strum Graz , Ola Hobber Nilsen , Fenerbahçe
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