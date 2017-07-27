Sturm Graz 1 - 2 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

45'Ola Hobber Nilsen'in düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona eriyor.

45'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Stefan Hierlander geçiyor. Hierlander'ın ortasını ön direkte savunmasına yardıma gelen Ahmethan Köse kafayla uzaklaştırıyor.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

42'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını Sturm Graz savunması ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

37'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Peter Zulj geçiyor. Peter Zulj'un ortasına kimse dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

35'Temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golde asisti yapan isim Mathieu Valbuena oluyor.

35'GOOOOOLLL!!! Roman Neustadter'in attığı golle 2-1 öne geçiyoruz. Sol kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Roman Neustadter'in kafa vuruşunda top Sturm Graz ağları ile buluşuyor.

29'GOOOOOLLL!!! Fenerbahçe, Dario Maresic'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getiriyor. Sağ çaprazda topla buluşan Alper Potuk, Fabian Koch'tan sıyrılıp son çizgiye indikten sonra pasını altıpas içerisinde bulunan Ahmethan Köse'ye göndermek istiyor, ön direkte tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Dario Maresic, topu kendi ağlarına gönderiyor.

25'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Hasan Ali Kaldırım geçiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ortasını Sturm Graz savunması kafayla uzaklaştırıyor.

16'Sturm Graz takımı bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan Philipp Zulechner'in yerine Philipp Huspek, karşılaşmaya dahil oluyor.

14'Kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Charalampos Lykogiannis geçiyor. Lykogiannis'in çektiği şut kalecimiz Volkan Demirel'de kalıyor.

12'Fenerbahçe yarı alanının ortalarında Philipp Zulechner'e arkadan sert müdahalede bulunan Ozan Tufan, sarı kart görüyor.

10'GOL! Sturm Graz, Stefan Hierlander'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Thorsten Röcher, yerden pasını arka direkte bulunan Stefan Hierlander'a veriyor. Hierlander'in gelişine çektiği şut Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluşuyor.



5'Kazanılan serbest vuruşta topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını Sturm Graz savunması kafayla kornere uzaklaştırıyor.

4'Sturm Graz yarı alanının ortalarında sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk, Charalampos Lykogiannis'in arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kalıyor. Bu pozisyonda Charalampos Lykogiannis sarı kart görüyor.

1'Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Fenerbahçe, 2017- 2018 sezonunun ilk resmi sınavına bugün çıkıkıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile deplasmanda karşılaşıyor. Kanarya, rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynayacak.

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maçın ilk 11’leri belli oldu.

İŞTE İLK 11’LER

STURM GRAZ: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Lovric, Zulj, Hierlander, Alar, Röcher, Zulechner

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan