Sturm Graz'a bira reklamı yasağı !

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Sturm Graz, Türkiye’deki yasalar gereği Fenerbahçe deplasmanında forma reklamını taşıyamayacak.

Sturm Graz'ın medya sorumlusu, Teknik Direktör Franco Foda’nın yaptığı basın toplantısının bitiminde Sturm Graz'ın sahaya farklı bir formayla çıkacağını belirtti. Graz ekibinin Avusturya'da giydiği formada bira reklamı yer alıyor ve Türkiye'de alkol reklamı yasak olduğu için Avusturya temsilcisi sahaya formasında “Biz Sturm'uz” yazısıyla çıkacak.

Sturm Graz maçında kale Volkan Demirel'in

Öte yandan Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, Fenerbahçe maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında cesur ve agresif oynayacaklarını belirterek, “Fenerbahçe'den korkmuyoruz. Hem topu tutacağız hem de topa karşı agresif olacağız” dedi.

Foda, stadın tamamen dolacağını düşündüğünü belirterek, “İlk maçı 2-1 kaybettik. Evimizdeki oyundan daha farklı oynayacağız ve oyunu çevirebiliriz. Son maçımızda deplasmanda başarılı olduk. Çok dikkatli olacağız” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye'de ilk kez oynamıyoruz’

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadıklarını da sözlerine ekleyen Foda, “Türk taraftarları takımlarını inanılmaz derecede destekler ama biz yarın taraftardan korkmuyoruz. İlk dakikadan itibaren cesur ve agresif oynayacağız. Hem topu tutacağız hem de topa karşı agresif olacağız” diye konuştu. Savunma oyuncusu Marvin Potzmann da zor bir maç olacağını belirterek, “Eksik 1 oyuncumuz var. Gerçekten çok zor ama her şey mümkün ve başaracağımızı düşünüyorum” dedi.