Talisca, haftanın futbolcusuna aday

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Beşiktaş'ın konuk ettiği Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen penaltı atışlarının ardından elendiği karşılaşmada takımının gollerini kaydeden Talisca, haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi.

Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Talisca'nın rakipleri, Manchester United'ın Anderlecht'i uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura çıktığı maçta 1 gol kaydeden İngiliz forvet Marcus Rashford, Schalke 04'ün Ajax'ı 3-2 yenmesine rağmen elendiği maçta Alman temsilcisi adına iki asiste imza atan Bosna Hersekli defans oyuncusu Sead Kolasinac, Genk ile Celta Vigo arasında 1-1 sona eren maçtaki iyi performansı nedeniyle İspanyol ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Hugo Mallo oldu.

Gün içinde devam edecek oylamaya, UEFA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.