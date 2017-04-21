  1. 21 Nisan 2017 13:57

Talisca, haftanın futbolcusuna aday

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

Talisca, haftanın futbolcusuna aday
A+ A-

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Beşiktaş'ın konuk  ettiği Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen penaltı  atışlarının ardından elendiği karşılaşmada takımının gollerini kaydeden Talisca,  haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi.

Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Talisca'nın rakipleri,  Manchester United'ın Anderlecht'i uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura çıktığı maçta  1 gol kaydeden İngiliz forvet Marcus Rashford, Schalke 04'ün Ajax'ı 3-2 yenmesine  rağmen elendiği maçta Alman temsilcisi adına iki asiste imza atan Bosna Hersekli  defans oyuncusu Sead Kolasinac, Genk ile Celta Vigo arasında 1-1 sona eren  maçtaki iyi performansı nedeniyle İspanyol ekibinde forma giyen savunma oyuncusu  Hugo Mallo oldu.

Gün içinde devam edecek oylamaya, UEFA'nın internet sitesinden  ulaşılabiliyor.

talisca , uefa avrupa ligi , haftanın futbolcusu