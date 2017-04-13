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  1. 13 Nisan 2017 17:44

Taraftarlardan Lyon'da Beşiktaş coşkusu

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon ile yapacağı ilk maç öncesi Lyon'da toplanmaya başladı.

Taraftarlardan Lyon'da Beşiktaş coşkusu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakayı coşkulu bir şekilde bekledi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Lyon kentinde toplanmaya başladı. Fransa'nın yanı sıra Türkiye ve çevre ülkelerden maçı izlemek üzere Lyon'a gelen taraftarlar, şehrin sokaklarında marşlar söyleyip, tezahüratlarda bulundu.

Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı 25 bine yakın siyah-beyazlı taraftarın izlemesi bekleniyor.

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