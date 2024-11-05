TFF'den Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için yeni açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynaması gereken maçın tarafsız sahaya alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 28 Kasım tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir. Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübüne başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacakları maçın tarafsız sahada oynanacağını açıkladı. Maçın hangi ülkede oynanacağıyla ilgili görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızla Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.

121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız.

Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili, Kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir.

Gerekli açıklama en kısa zamanda taraftarlarımızın bilgisine sunulacaktır."

DHA