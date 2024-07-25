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Trabzonspor Avrupa Ligi'nde avantajı kaptı

Trabzonspor Avrupa Ligi'nde avantajı kaptı
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj sağlarken, goller Trezeguet ve Cihan Çanak'tan geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı yakaladı. Bordo-mavililerin golünü Trezeguet ve Cihan Çanak kaydetti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ruzomberok'a konuk oldu.

Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümü golsüz eşitlikle geçilirken Trabzonspor 39'da üstünlük golünü buldu.


Bordo-mavili takımın sağ kanattan gelişen atağında Edin Visca'nın asistinde Trezeguet ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

UĞURCAN ÇAKIR YILDIZLAŞTI

Mücadelenin ikinci yarısında Ruzomberok'un yakaladığı pozisyonlarda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

İkinci 45 dakikanın büyük bir bölümünde gol sesi çıkmazken Trabzonspor'da Cihan Çanak 90+1'de farkı ikiye yükseltti. Kalan dakikalarda skoru koruyan bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Trabzonspor'un Ruzomberok'u konuk ettiği maçta yeni transferlerinden 3'ü maça ilk 11'de başladı.

Ozan Tufan, John Lundstram ve Denis Draguş, Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Cihan Çanak ise oyuna sonradan dahil olurken 90+1'de ağları havalandırdı.

TRABZONSPOR AVANTAJI YAKALADI

Deplasmanda Ruzomberok'u Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etti.

Trabzonspor'un Ruzomberok'u konuk edeceği maç 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Etiketler trabzon Trabzonspor Avrupa lig
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