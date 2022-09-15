Trabzonspor, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti

Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Marek Hamsik ve 68. dakikada Trezeguet kaydetti. Konuk ekip Kızılyıldız'ın tek golü 89. dakikada Veljko Nikolic'ten geldi.

Kızılyıldız'da Kings Kangwa, 63. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

ABDÜLKADİR SAKATLANDI

Öte yandan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna giren genç oyuncu, 79. dakikada sakatlığı nedeniyle kenara gelmek zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, grupta puanını 3'e yükseltti. Kızılyıldız'ın iki maç sonunda puanı bulunmuyor.

Grubun bir sonraki haftasında Trabzonspor, Monaco deplasmanına gidecek. Kızılyıldız, sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak.

ABDULLAH AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk eden Trabzonspor, ligde Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Hugo'nun yerine Denswil'i, orta alanda sakatlığı bulunan Gbamin'in yerine Siopis'i, Bardhi'nin yerine Hamsik'i, sağ kanatta Umut Bozok'ın yerine Djaniny'i oynattı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Visca, Gbamin, Dorukhan Toköz, Peres, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Sakat oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerin listesinde 21 kişi yer aldı.

MANOLIS SIOPIS 3 MAÇ SONRA

Trabzonspor formasıyla en son ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçında sahaya çıkan Yunan futbolcu Siopis, 3 maç sonra ilk 11'de görev yaldı.

Ligde Ümraniyespor ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Ferencvaros maçında görev alamayan bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, bu kez forma şansı buldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Geçen sezon şampiyonluk sürecinden bu yana tribünlerin tamamını dolduran Trabzonsporlu taraftarlar, bu karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Yaklaşık 150 Kızılyıldız taraftarı da misafir tribünde yer alarak takımlarına destek verdi.

Maç öncesi taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya tezahüratla destek verdi.