Trabzonspor Monaco'ya 3-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Monaco'ya mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, H Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın köklü kulüplerinden Monaco ile karşı karşıya geldi. II. Louis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili düdük çaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, henüz 11. dakikasında Maxi Gomez'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi tamamladığı mücadelede rakibine 3-1 mağlup oldu.

3 PUANDA KALDI!

Ev sahibi ekibin 2 golünü biri penaltıdan olmak üzere Ben Yedder kaydederken, 55. dakikada Disasi durumu 3-0 yaptı. Temsilcimizin tek golü ise 72. dakikada Bakasetas kaydetti. Bu sonuçla temsilcimiz Trabzonspor 3 puanda kalırken Monaco puanını 6'ya yükseltti.

Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yenmişti.

Trabzonspor gruptaki 4. hafta mücadelesinde Monaco'yu sahasında konuk edecek.

MONACO-TRABZONSPOR 11'LER

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Hamsik, Trezeguet, Maxi Gomez

İşte H Grubu'nda güncel puan durumu:

1) Frencvaros - 6 Puan

2) Monaco - 6 Puan

3) Trabzonspor - 3 Puan

4) Kızılyıldız - 3 Puan