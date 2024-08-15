Trabzonspor, Rapid Wien'e yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 1-0’lık ilk maçın rövanşında Rapid Wien’e Avusturya’da konuk oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, 2-0'lık skorla yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Avusturya ekibi Rapid Wien ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer ilk maçtan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Bu maçta hatalarını telafi etmek isteyen bordo-mavililer yine şanssızlığını kıramadı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, bu skorun ardından Konferans Ligi'ne düştü.

RAPID WIEN İKİNCİ YARIDA GOLLERİ BULDU

Rapid Wien, Trabzonspor karşısında mücadelenin 77. dakikasında Matthias Seidl ile 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Lang ile farkı ikiye çıkaran Rapid Wien, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

YOLLARINA KONFERANS YOLUNDA DEVAM EDECEKLER

UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Rapid Wi̇en'e elenen Trabzonspor, St.Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesini̇n gali̇bi̇yle Avrupa'nın 3 numaralı kupasının play-off turunda karşılaşacak.

AVRUPA'DA 153. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçını oynadı.

Bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 206 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

BU SEZON 4. MAÇ

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı.

Deplasmanda ilk maçta 2-0 galip gelen bordo-mavililer, kendi evinde de 1-0'lık galibiyetle turu geçen taraf oldu. Eleme turu ilk karşılaşmasında evinde ağırladığı Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilen Karadeniz ekibi, rövanş maçından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Bu sezon ilk 3 maçta 3 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde 1 gol gördü.