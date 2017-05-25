UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United

Mourinho'nun çalıştırdığı İngiliz futbolunun dev ve köklü ekibi Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde Ajax'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. United'a şampiyonluğu getiren golleri Pogba ile Mkhitaryan kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Ajax ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Açılışı Pogba yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2012 yılında açılan Friends Arena'da oynanan mücadelede ilk gol, 18. dakikada Paul Pogba ile geldi. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. Manchester United, soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.

Mkhitaryan'la fark 2

Şeytanlar, 48. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile ikinci golü buldu ve fark 2'ye çıktı. Kalan dakikalarda topla oynama üstünlüğü bariz bir şekilde Ajax'tan yana olsa da Hollanda temsilcisi rakip kalede gol bulamadı.

Mourinho'nun çalıştırdığı İngiltere Premier Lig'in dev ve köklü kulübü Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde Ajax'ı 2-0 mağlup ederek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

United için bir ilk!

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti. İngiliz ekibi böylece Ajax, Bayern Münih, Juventus ve Chelsea’den sonra UEFA’nın 3 büyük kulüp organizasyonunda (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası) da zafer yaşayan 5. takım oldu.

1968’de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Benfica’yı uzatmalarda 4-1 yenen Manchester United, 1991’deki UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı da Barcelona’yı 2-1 geçerek kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1999’daki unutulmaz finalde Bayern Münih’i 2-1 mağlup eden Manchester ekibi, aynı turnuvanın 2008’deki finalinde ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Chelsea’ye penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.