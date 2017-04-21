UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar dün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyen Lyon, Anderlecht'i geçen Manchester United, Schalke 04'ü geride bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen ekipler oldu.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi bitti.



İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



Ajax - Lyon



Celta Vigo - Manchester United



Uefa Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?



Uefa Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 4 ve 11 Mayıs'ta, Avrupa Ligi'nin final maçı da 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.