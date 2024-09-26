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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon 36 takımla oynanacak lig formatında 2024-2025 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Galatasaray, sahasında Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin rakiplerinden Manchester United ile Twente ilk haftada karşı karşıya gelirken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Twente aynı zamanda ligin son haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlıların rakibi olan Bodo/Glimt, turnuvanın favorilerinden Porto'yu 3-2 yenmeyi başardı. Galatasaray'ın rakiplerinden Elfsborg ve Dinamo Kiev, turnuvaya mağlubiyetle başlayan ekiplerden oldu. Fenerbahçe'nin 4 ve 5. haftalarda karşılaşacağı rakipler AZ Alkmaar ve Slavia Prag ise ilk maçlarında galibiyete uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2
Bodo/Glimt - Porto: 3-2
Manchester United - Twente: 1-1
Galatasaray - PAOK: 3-1
Dinamo Kiev - Lazio: 0-3
Ludogorets - Slavia Prag: 0-2
Midtjylland - Hoffenheim: 1-1
Nice - Real Sociedad: 1-1
Anderlecht - Ferencvaros: 2-1

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Etiketler UEFA Avrupa Ligi avrupa ligi UEFA gecenin sonuçları
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