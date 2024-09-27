  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanan 9 karşılaşma ile son buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Fenerbahçe sahasında Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Malmö - Ranger: 0-2

Braga - Maccabi Tel Aviv: 2-1

Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3 

FCSB - Rigas Skola: 4-1

Lyon - Olympiakos: 2-0

Roma - Athletic Bilbao: 1-1

Tottenham - Karabağ: 3-0

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladıFenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladıSpor
Beşiktaş, Ajax'a direnemedi: 4-0Beşiktaş, Ajax'a direnemedi: 4-0Spor

 

Etiketler Fenerbahçe Beşiktaş UEFA avrupa ligi gecenin sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin'in amcası Salim G. hakkında yeni karar Narin'in amcası Salim G. hakkında yeni karar İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada Kredi kartı ve banka kredisi borçlarına taksitle yapılandırma geldi Kredi kartı ve banka kredisi borçlarına taksitle yapılandırma geldi Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı Emeklilik başvurusunu 2025'e bırakanların ne kadar kaybedeceği hesaplandı Emeklilik başvurusunu 2025'e bırakanların ne kadar kaybedeceği hesaplandı Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı Erdoğan'dan Anayasa'nın ilk 4 maddesi açıklaması Erdoğan'dan Anayasa'nın ilk 4 maddesi açıklaması Hafta sonunun keyfini çıkarın: Önce yaz ardından kış geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın: Önce yaz ardından kış geliyor Günübirlik evlere gece yarısı baskını Günübirlik evlere gece yarısı baskını
İnşaat alanı, savaş alanına döndü: Sopalı, kürekli kavga kamerada İnşaat alanı, savaş alanına döndü: Sopalı, kürekli kavga kamerada Tanju Özcan yere izmarit atan başkana da acımadı Tanju Özcan yere izmarit atan başkana da acımadı Beşiktaş, Ajax'a direnemedi: 4-0 Beşiktaş, Ajax'a direnemedi: 4-0 Yüzyıllık tahmin gerçek oldu: Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti Yüzyıllık tahmin gerçek oldu: Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti Hem eşini, hem arkadaşını hem de kendisini öldürdü: 2 kadını öldürüp intihar etti Hem eşini, hem arkadaşını hem de kendisini öldürdü: 2 kadını öldürüp intihar etti İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Narin açıklaması İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Narin açıklaması Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu