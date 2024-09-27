UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu

Emeklilik başvurusunu 2025'e bırakanların ne kadar kaybedeceği hesaplandı

Yüzyıllık tahmin gerçek oldu: Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti

Hem eşini, hem arkadaşını hem de kendisini öldürdü: 2 kadını öldürüp intihar etti