UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanan 9 karşılaşma ile son buldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
Fenerbahçe sahasında Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Malmö - Ranger: 0-2
Braga - Maccabi Tel Aviv: 2-1
Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3
FCSB - Rigas Skola: 4-1
Lyon - Olympiakos: 2-0
Roma - Athletic Bilbao: 1-1
Tottenham - Karabağ: 3-0
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