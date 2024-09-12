UEFA'dan Beşiktaş'a müjde, Ajax'a tokat
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UEFA, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax'ın "Beşiktaş taraftarı maça alınmasın" talebi için kararını verdi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Ajax, Beşiktaş maçında siyah beyazlı taraftarların deplasman tribününe güvenlik gerekçesiyle alınmaması için UEFA’ya başvurdu.
UEFA yetkilileri Ajax'ın bu talebi için kararını verdi. UEFA, Ajax’ın başvuruda geçerli sebep gösteremediğini belirterek talebi reddetti.
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