  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. UEFA'dan Beşiktaş'a müjde, Ajax'a tokat

UEFA'dan Beşiktaş'a müjde, Ajax'a tokat

UEFA'dan Beşiktaş'a müjde, Ajax'a tokat
Güncelleme:

UEFA, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax'ın "Beşiktaş taraftarı maça alınmasın" talebi için kararını verdi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Ajax, Beşiktaş maçında siyah beyazlı taraftarların deplasman tribününe güvenlik gerekçesiyle alınmaması için UEFA’ya başvurdu.

UEFA yetkilileri Ajax'ın bu talebi için kararını verdi. UEFA, Ajax’ın başvuruda geçerli sebep gösteremediğini belirterek talebi reddetti.

 

 

 

 

Etiketler Beşiktaş Ajax Beşiktaş taraftar UEFA skandal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nusret 3 milyon TL'lik fişi önce paylaştı sonra sildi Nusret 3 milyon TL'lik fişi önce paylaştı sonra sildi AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı Jet soruşturma sonrası o teğmen görevden alındı Jet soruşturma sonrası o teğmen görevden alındı Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası gerçek çıktı Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası gerçek çıktı Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı Bu sefer Konya değil... Kabus bir başka şehrimizde ortaya çıktı Bu sefer Konya değil... Kabus bir başka şehrimizde ortaya çıktı Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar çok sayıda ilimizi vuracak Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar çok sayıda ilimizi vuracak Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede korkunç tesadüf Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede korkunç tesadüf Eşim kayıp diye Müge Anlı'ya başvurmuştu; jigolo çıktı Eşim kayıp diye Müge Anlı'ya başvurmuştu; jigolo çıktı
Miss Turkey 2024 tacı sahibini buldu: İşte Türkiye'nin en güzel kadını Miss Turkey 2024 tacı sahibini buldu: İşte Türkiye'nin en güzel kadını Narin'in ablasının ölüm raporu ortaya çıktı Narin'in ablasının ölüm raporu ortaya çıktı Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef'e stüdyoyu terk ettiren neden ortaya çıktı MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef'e stüdyoyu terk ettiren neden ortaya çıktı 4 Afgan Çiğdem'i öldürüp, bahçeye gömmüş 4 Afgan Çiğdem'i öldürüp, bahçeye gömmüş Narin'i arama çalışmaları arasında ''söyleyemem'' demişti, ne gördüğünü açıkladı Narin'i arama çalışmaları arasında ''söyleyemem'' demişti, ne gördüğünü açıkladı Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor İstanbul'da kız yurdunda skandal İstanbul'da kız yurdunda skandal Fedakâr babanın engelli oğlu için mücadelesi sizi ağlatacak Fedakâr babanın engelli oğlu için mücadelesi sizi ağlatacak AK Partili isimden Dilruba için skandal paylaşım AK Partili isimden Dilruba için skandal paylaşım