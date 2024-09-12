UEFA'dan Beşiktaş'a müjde, Ajax'a tokat

Nusret 3 milyon TL'lik fişi önce paylaştı sonra sildi

AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı

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Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti

Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı

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