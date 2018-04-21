UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı

Fenerbahçe, gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma vizesini aldı. UEFA, sarı-lacivertlilere Finansal Fair Play konusunda bir sorun olmadığına dair yazı gönderdi.

Galatasaray Kulübü’nün durumu ise mayıs ayında belli olacak. UEFA’da Finansal Fair Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe’ye onay yazısı geldi. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

Galatasaray’ın durumu ise mayıs aynında belli olacak. Sarı-kırmızılılarla ilgili karar 11 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak toplantıda verilecek. Galatasaray yönetimi geçtiğimiz ay UEFA yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelmiş ve mali yapıyı düzeltmek için yapılan çalışmaları anlatmıştı.

