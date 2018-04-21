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  5. 21 Nisan 2018 11:12

UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı

Galatasaray'ın Finansal Fair Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek olan UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.

UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı
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Fenerbahçe, gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma vizesini aldı. UEFA, sarı-lacivertlilere Finansal Fair Play konusunda bir sorun olmadığına dair yazı gönderdi.

Galatasaray Kulübü’nün durumu ise mayıs ayında belli olacak. UEFA’da Finansal Fair Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe’ye onay yazısı geldi. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

Galatasaray’ın durumu ise mayıs aynında belli olacak. Sarı-kırmızılılarla ilgili karar 11 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak toplantıda verilecek. Galatasaray yönetimi geçtiğimiz ay UEFA yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelmiş ve mali yapıyı düzeltmek için yapılan çalışmaları anlatmıştı.
 

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