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UEFA'dan Fenerbahçe'ye çok ağır ceza: Bir değil 3 ceza birden

UEFA'dan Fenerbahçe'ye çok ağır ceza: Bir değil 3 ceza birden
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UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 3 ayrı başlıkta para cezası verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 31 Ocak'ta oynanan 8. ve son haftasında Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta yaşananlar nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza verdi.

Kurul, Fenerbahçe'ye, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Bir spor etkinliğine uygun olmayan bir mesajı yaymak' başlığı altında 10 bin Euro para ceza verdi.

Ayrıca Fenerbahçe'ye sahaya madde atılmasından dolayı 10 bin 500 Euro ceza kesildi.

Meşaleler yakılması nedeniyle de 41 bin 500 Euro para cezası alan Fenerbahçe'ye toplam 62 bin Euro para cezası kesildi.

Söz konusu müsabaka 2-2 sona ermiş ve Fenerbahçe play-off turu bileti almıştı.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe midtjylland ceza 3 ceza birden play-off turu Play- Off
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