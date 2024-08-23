UEFA'dan Fenerbahçe'ye seyirci cezası
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UEFA, Lille karşılaşmasında sahaya yabancı maddelerin atılması nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelenmiş kısmi seyirci yasağı cezası verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön elemesinde Lille ile karşılaşan Fenerbahçe, bu turda iç sahada oynadığı maç nedeniyle UEFA'dan ceza aldı.
UEFA, Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi.
Fenerbahçe, Lille ile oynadığı maçlarda deplasmanda rakibine 2-1 kaybetmiş, sahasındaki maç 1-1 berabere bitmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
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