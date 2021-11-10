UEFA'dan Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası

UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, gelecek iki deplasman maçında taraftarına bilet satamayacak.

Lokomotiv maçının tekrarı için UEFA'ya giden Galatasaray, adeta ceza alıp döndü. 50 BİN EURO

UEFA, Marsilya maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Galatasaray'a 50 bin Euro para cezası verdi. BİLET SATAMAYACAK

Galatasaray, sonraki iki deplasman maçına bilet satamayacak, yani bu karşılaşmalarda seyirci olmayacak. İtalya'daki Lazio maçında Galatasaray taraftarı bulunmayacak. Gruptan çıkmak üzere olan Aslan, diğer turdaki deplasman maçını seyircisiz oynayacak.