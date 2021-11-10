  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. UEFA'dan Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası

UEFA'dan Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası

UEFA'dan Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası

UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, gelecek iki deplasman maçında taraftarına bilet satamayacak.

Lokomotiv maçının tekrarı için UEFA'ya giden Galatasaray, adeta ceza alıp döndü.

50 BİN EURO
UEFA, Marsilya maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Galatasaray'a 50 bin Euro para cezası verdi.

BİLET SATAMAYACAK
Galatasaray, sonraki iki deplasman maçına bilet satamayacak, yani bu karşılaşmalarda seyirci olmayacak. İtalya'daki Lazio maçında Galatasaray taraftarı bulunmayacak. Gruptan çıkmak üzere olan Aslan, diğer turdaki deplasman maçını seyircisiz oynayacak.

Etiketler uefa galatasaray meşale marsilya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalar sert yükseldi! Dolar 9,81, çeyrek altın 945 TL
Bu gazeteler ne Atatürk'ü hatırladı, ne de 10 Kasım'ı!
Marmara Üniversitesi’nden ''Erdoğan’ın diploması'' yanıtı
Yerli otomobil hayali kuranlara kötü haber! Maliyeti ortaya çıktı
10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatında yayınlanan fotoğraflar
Atkılar, bereler hazır mı ? Hava buz kesecek!
İlber Ortaylı açıkladı; Atatürk neden öldü ?
Volkswagen Golf otomobilini ustaya bıraktı, döndüğünde gözlerine inanamadı
Atatürk Köşkü'nün neden ''döküldüğü'' ortaya çıktı
Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Yaş farkı şaşırttı!