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UEFA'dan Galatasaray'a ağır ceza

UEFA'dan Galatasaray'a ağır ceza

UEFA, Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bir sonraki Avrupa maçında 3000 koltuk boş bırakma ve 20 bin euro para cezası verdi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Barcelona maçında yaşanan olaylardan ötürü Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.

Galatasaray AŞ'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)

Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.

Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."

Etiketler Galatasaray uefa barselona galatasaray ceza
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