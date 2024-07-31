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UEFA'dan yeni format: Kura prosedürleri açıklandı...

UEFA'dan yeni format: Kura prosedürleri açıklandı...
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UEFA, Avrupa kupaları kura çekiminin bilgisayar yazılımı üzerinden yapılacağını duyurdu.

UEFA, yeni formatta düzenlenecek Avrupa kupaları kura çekiminin bilgisayar yazılımı üzerinden yapılacağını resmi internet sitesinden açıkladı. Monako'nun Monte Carlo şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri, bu sene ilk kez 36 takımın katılımıyla lig usulü formatta düzenlenecek. Kurada salonda her bir takımı temsil edecek topların elle çekileceği ve sonrasında otomatik yazılımın dört potadaki sekiz rakibi rastgele belirleyeceği belirtildi. UEFA, yazılımın takımların hangi maçlarını sahasında, hangilerini deplasmanda oynanacağına karar vereceğini ve eşleşmelerin de salondaki ekrandan gösterileceğini ifade etti.

Oynanacak mücadelelerde takvim çakışması yaşanmaması için maç tarihleri ve başlama saatlerini içeren fikstür ise 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.

Etiketler UEFA kura format
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