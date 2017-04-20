Vodafone Arena'da kırmızı alarm !

Beşiktaş'ın bu akşam Lyon'la Vodafone Arena'da oynayacağı maç öncesinde stadyumun içinde ve çevresinde adeta kuş uçurulmayacak.

2500 güvenlik görevlisinin yer alacağı bölgede, bazı yollar tedbir amaçlı olarak maça saatler kala kapatılacak. Maç sırasında herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için Vodafone Arena'nın içinde bulunan personel sayısının da artılacağı bildirildi.

Avrupa'da 200. randevuya çıkacak

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde bu gece Lyon karşısında Avrupa Kupaları'ndaki 200. maçına çıkacak. Daha önce oynadığı 199 mücadeleden 76 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal, bu maçlarda rakip fileleri 263 kez havalandırmıştı. Siyah-Beyazlılar, 199 oyunda kalesinde ise 280 gol gördü.

2 isme özel uyarı var

Şenol Güneş, bu akşam oynayacakları Lyon mücadelesi öncesinde ceza sınırında bulunan Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'la özel olarak görüştü. Tecrübeli çalıştırıcı, bu 2 oyuncusundan görev aldıkları süre boyunca hakemle dialoğa girmemeleri ve rakibe karşı gereksiz sertlikte bulunmamalarını istedi. Bu ikiliden biri, bu akşam kart görmesi halinde Kartal, yarı final biletini alırsa ilk maçta görev yapamayacak.