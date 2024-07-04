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UEFA cezayı kesti: 1 maç men

UEFA cezayı kesti: 1 maç men
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UEFA Disiplin Komitesi, gol sevinci sırasında rakip yedek kulübesine yaptığı hareket nedeniyle Bellingham'a ceza verdi. Komite, 21 yaşındaki yıldız futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

UEFA Disiplin Komitesi, EURO 2024’te son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında oynanan maçta attığı gol sonrası rakip yedek kulübesine yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham’a 1 maç men cezası verdi.

Bellingham aldığı bu ceza ile, İngiltere’nin 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00’da, İsviçre ile oynayacağını çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Etiketler Bellingham UEFA EURO 2024 ceza
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