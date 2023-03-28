UEFA izin verdi: Nef Stadı'nın kapasitesi artıyor
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Nef Stadyumu'nda yapacakları değişiklikle kapasiteyi artırabileceklerini söyledi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, stadın kapasitesinin artırımı için UEFA'dan izin aldıklarını ifade etti.
Asist Analiz'den Arda Ün'e konuşan Bahçetepe, "Kale arkalarına ayakta seyirci alırsak, stadyum kapasitesi 8-10 bin kişi artıyor. UEFA izin verdi, TFF ve Emniyet’ten izin alacağız" dedi.
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