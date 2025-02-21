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UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti. Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak. Tur atlayan takımlar ise 10-17 Nisan tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak. Yarı final karşılaşmaları 1-8 Mayıs tarihlerinde final ise 28 Mayıs'ta Polonya'nın 45 bin kapasiteli Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge
Molde - Legia Varşova
Celje - Lugano
Pafos - Djurgardens
Panathinaikos - Fiorentina
Borac - Rapid Wien
Real Betis - Vitoria Guimaraes
Kopenhag - Chelsea

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İHA

Etiketler uefa konferans ligi eleşme kura çekimi
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