Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyetle, Fenerbahçe'nin beraberlikle, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir mağlubiyetle haftayı tamamlarken, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları heyecanı geride kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Elfsborg ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-3 mağlup etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile karşı karşıya geldi. Fransa'da oynanan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazanırken, ilk galibiyetini de almış oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Manchester United'ı konuk etti. Fenerbahçe ile Manchester United arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya ekibi Celje ile karşılaşan RAMS Başakşehir ise sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçlarla ülke puanı sıralaması güncellendi.

10. Türkiye 38.300

UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye, topladığı 38.300 puanla 10. sırada bulunuyor.

9. Çekya 40.650

8. Belçika 46.400

7. Portekiz 53.416

6. Hollanda 57.400

5. Fransa 62.236

4. Almanya 74.660

3. İspanya 77.132

2. İtalya 82.356

1. İngiltere 93.732