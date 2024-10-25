  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Temsilcilerimizin maçları sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Güncelleme:

Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyetle, Fenerbahçe'nin beraberlikle, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir mağlubiyetle haftayı tamamlarken, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları heyecanı geride kaldı. 

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Elfsborg ile karşı karşıya geldi.  Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-3 mağlup etti. 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile karşı karşıya geldi.  Fransa'da oynanan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazanırken, ilk galibiyetini de almış oldu. 

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Manchester United'ı konuk etti. Fenerbahçe ile Manchester United arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya ekibi Celje ile karşılaşan RAMS Başakşehir ise sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçlarla ülke puanı sıralaması güncellendi.

10. Türkiye 38.300
UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye, topladığı 38.300 puanla 10. sırada bulunuyor.

9. Çekya 40.650

8. Belçika 46.400

7. Portekiz 53.416

6. Hollanda 57.400

5. Fransa 62.236

4. Almanya 74.660

3. İspanya 77.132

2. İtalya 82.356

1. İngiltere 93.732

Etiketler UEFA Avrupa maç sonuçları UEFA ülke puanı sıralaması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı Her bölümde izleyici kıyameti kopartıyordu... Her bölümde izleyici kıyameti kopartıyordu... Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Apple son ''oyuncağı'' iPhone 16'ların fişini çekti Apple son ''oyuncağı'' iPhone 16'ların fişini çekti ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Pastırma yazı geliyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Pastırma yazı geliyor Sosyal medya MasterChef Eda Karabulut'a tepki olup yağdı Sosyal medya MasterChef Eda Karabulut'a tepki olup yağdı
MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı Kısmetse Olur güzeline rüya gibi evlilik teklifi Kısmetse Olur güzeline rüya gibi evlilik teklifi Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz! Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz! Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Yenidoğan çetesi iddianamesinden çıkan bu ayrıntı kan dondurdu Yenidoğan çetesi iddianamesinden çıkan bu ayrıntı kan dondurdu Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar