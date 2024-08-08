UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları sonrası ülke puanı sıralaması değişti. İşte UEFA ülke puanında son durum...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo mavililer bu skorla ülke puanına katkı yapamadı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia'ya konuk oldu. Mücadele 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla ise ülke puanına 200 eklendi.

10 - TÜRKİYE: 35.00

9 - ÇEKYA: 35.150

8- BELÇİKA: 43.200

7- PORTEKİZ: 49.416

6- HOLLANDA: 54.316

5- FRANSA: 57.879

4- ALMANYA: 71.660

3- İSPANYA: 73.989

2- İTALYA: 79.106

1- İNGİLTERE: 89.160