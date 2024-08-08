UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
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Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları sonrası ülke puanı sıralaması değişti. İşte UEFA ülke puanında son durum...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo mavililer bu skorla ülke puanına katkı yapamadı.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia'ya konuk oldu. Mücadele 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla ise ülke puanına 200 eklendi.
10 - TÜRKİYE: 35.00
9 - ÇEKYA: 35.150
8- BELÇİKA: 43.200
7- PORTEKİZ: 49.416
6- HOLLANDA: 54.316
5- FRANSA: 57.879
4- ALMANYA: 71.660
3- İSPANYA: 73.989
2- İTALYA: 79.106
1- İNGİLTERE: 89.160
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