UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 mağlup olmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 mağlup olmasının ardından merak ediliyor.

Bir önceki eleme maçlarında alınan skorların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında gerilemişti.

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.

HEDEF ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10'DA KALICI OLMAK

UEFA ülke puanı uygulamasında alınan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere göre puanlar veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

Türkiye, UEFA ülke puanında 2023-2024 sezonunu ilk 10 içinde bitirmeyi başardığı için 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?

10- TÜRKİYE - 35.600

9- ÇEKYA - 38.250

8 - BELÇİKA - 44.200

7- PORTEKİZ - 50.216

6- HOLLANDA - 54.566

5- FRANSA - 58.093

4-ALMANYA - 71.660

3- İSPANYA - 73.989

2-İTALYA - 79.106

1- İNGİLTERE - 89.160