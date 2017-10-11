UEFA Uluslar Ligi nedir ? İşte detaylar...

UEFA'nın 2018/19 sezonundan itibaren başlatacağı ve 2 yılda bir oynanacak olan Uluslar Ligi turnuvasında ligler belirlendi.

UEFA, Eylül 2018'de başlayacak turnuvayla milli maç takvimini daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor. UEFA Uluslar Ligi, 2020 Avrupa Kupası'na gidecek 4 takımı belirleyecek. Ülkelerin UEFA puanına göre ayrılacağı 4 lig arasında küme yükselme ve küme düşme olacak.

A LİGİ

55 Avrupa ülkesinin, UEFA puanlarına göre dört ayrı lige ayrıldığı turnuvada en yüksek puana sahip takımların yer aldığı A Ligi'nde Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Hırvatistan ve Hollanda yer alacak.

A Ligi'nde takımlar üçlü dört gruba ayrılacak. Gruplarını lider tamamlayan takımlar ise Haziran 2019'da UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için mücadele verecek. Finalist takımlardan biri Aralık 2018'de ev sahibi olarak belirlenecek.

Grupta son sırayı alan takımlar B Ligi'ne düşecek.

2020 Avrupa Kupası'na kalamayıp en yüksek dört puana sahip olan A Ligi takımları Mart 2020'deki play-off'a katılacak. Diğer liglerden takımların da yer alacağı play-off'tan bir takım 2020 Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

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B LİGİ

Türkiye'nin de yer aldığı, B Ligi'nde ise şu ülkeler var: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti.

B Ligi'nde takımlar üçlü dört gruba ayrılacak. 4 grup lideri, A Ligi'ne yükselirken 4 grup sonuncusu ise C Ligi'ne düşecek.

2020 Avrupa Kupası'na kalamayıp en yüksek puana sahip 4 B Ligi takımı, Mart 2020'deki play-off'ta mücadele edecek.

C LİGİ

C Ligi'nde şu takımlar yer alıyor: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya, Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç, Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya, Kıbrıs, Estonya, Litvanya.

C Ligi'nde de takımlar dörtlü üç grup ve üçlü bir gruba ayrılacak. 4 grup lideri takım B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu dört takım ise D Ligi'nde mücadele edecek.

2020 Avrupa Kupası'na kalamayıp C Ligi'nin en yüksek puanına sahip olan 4 takım, Mart 2020'deki play-off maçlarında yer almaya hak kazanacak.

D LİGİ

D Ligi'nde yer alan 16 takım ise şöyle: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Kazakistan, Moldova, Lihtenştayn, Malta, Andorra, Kosova, San Mario, Cebelitarık.

Takımlar dörtlü dört gruba ayrılacak ve grup liderleri 2020'de C Ligi'nde mücadele edecek. 2020 Avrupa Kupası'na kalamayan en iyi 4 takım Mart 2020'deki play-off'ta yer alma hakkı kazanacak.

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları eylül, ekim ve kasım aylarında oynanacak. Grup maçlarının fikstürü 24 Ocak 2018'de İsviçre'nin Lozan kentinde çekilecek.

Yapılacak 6 maçın takvimi şöyle: 6–8 Eylül 2018, 9–11 Eylül 2018, 11–13 Ekim 2018, 14–16 Ekim 2018, 15–17 Kasım 2018, 18–20 Kasım 2018.

Final fikstürü Aralık 2018'te çekilecek. Finaller ise 5-9 Haziran 2019'da oynanacak.

2020 Avrupa Kupası play-off maçları 26-31 Mart 2020'de yapılacak.