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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda oynanacak olan Vitoria-Hajduk Split maçını yönetecek.

TFF’den yapılan açıklamada, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

 

Etiketler ali palabıyık uefa fifa tff
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