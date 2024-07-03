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UEFA'dan Bellingham kararı

UEFA'dan Bellingham kararı
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UEFA, Slovakya'yı mağlup ettikleri karşılaşmada, rakibe yönelik hareketi nedeniyle Bellingham'dan 3 gün içinde savunma istedi.

UEFA, EURO 2024 son 16 turunda Slovakya maçında rakibe yönelik yaptığı hareket nedeniyle soruşturma başlattığı İngiltere’nin yıldız oyuncusu Jude Bellingham’ın savunmasını istedi.

 UEFA, Bellingham’a savunma yapması için 3 gün süre verdi.

Bellingham, İngiltere’nin EURO 2024’te son 16 turunda Slovakya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, ülkesi adına maçı uzatmalara götüren golü kaydetmesinin ardından rakip yedek kulübesine yaptığı iddia edilen hareketle ilgili 1 Temmuz 2024 tarihinde disiplin kuruluna sevk edilmişti.

21 yaşındaki yıldız futbolcu için soruşturma açıldığı belirtilirken, bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Jude Bellingham'ın maçta meydana geldiği iddia edilen kural dışı davranış ihlaline ilişkin disiplin soruşturması yürüteceği ifade edilmişti.

Bellingham’dan 3 gün içinde savunma isteyen UEFA, kararını daha sonra açıklayacak.

Etiketler Bellingham süre UEFA
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