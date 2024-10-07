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UEFA'dan Beşiktaş için flaş karar!

UEFA'dan Beşiktaş için flaş karar!
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Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada UEFA’nın verdiği karar neticesinde Beşiktaş taraftarının maça alınmayacağını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Olympique Lyon’a konuk olacak Beşiktaş taraftarına kötü haber geldi.

MAÇA ALINMAYACAKLAR

Siyah-beyazlı ekip resmi sitesinden yaptığı açıklamada UEFA’nın verdiği karar neticesinde Beşiktaş taraftarının maça alınmayacağını açıkladı.

İşte Beşiktaş’ın o açıklaması:

“Lyon Valisi, Futbol Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti.

Kulübümüzün söz konusu kararın gözden geçirilmesi için yaptığı girişimler doğrultusunda; Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye NFIP’nin katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliği’nin aldığı karar kesin olarak onandı.

Olympique Lyon – Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız.”

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş-Lyon maçı Beşiktaş Beşiktaş taraftar Beşiktaş UEFA ceza
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