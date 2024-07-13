UEFA'dan Bozkurt işaretinin ardından ikinci skandal karar

Milli oyuncumuz Merih Demiral'e bozkurt işaretli sevinç gösterisi nedeniyle 2 maç ceza veren UEFA şimdi de Bosna Hersek ekibi Sarajevo, Konferans Ligi'nde Aktobe ile oynadığı maça, soykırımda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla göğsünde 'Srebrenitsa Çiçeği'yle sahaya çıkma talebini reddetti.

Merih Demiral'a 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle ceza veren UEFA, yeni bir skandala daha imza attı. Bosna Hersek ekibi Sarajevo, Konferans Ligi'nde Aktobe ile oynadığı maça, soykırımda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla göğsünde 'Srebrenitsa Çiçeği'yle sahaya çıkmak istedi.

Ancak UEFA, bu talebi reddederek futbolcuların sadece kollarında siyah bantla sahaya çıkmalarına izin verdi. Sarajevolu futbolcular, UEFA'nın yaptırım tehdi nedeniyle formalarında yer alan 'Srebrenitsa Çiçeği'ni siyah bantla kapatmak zoruna kaldı.

Bu karar sonrası futbolseverler, sosyal medyada "Mafia" hashtag'iyle UEFA'ya tepki gösterdi.