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UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüneyt Çakır uzun bir aradan sonra uluslararası arenada ilk maçını önümüzdeki günlerde yönetecek. Çakır İspanya-Çekya maçında görevlendirildi.

Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Grupta 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Çekya, 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. İki maçından da beraberlikle ayrılan İspanya ise 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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Cüneyt Çakır, uluslararası arenada son olarak 17 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Leipzig - Real Sociedad maçını yönetmişti.

HALİL UMUT MELER'E GÖREV

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda, 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Grupta iki maçını da kazanan Hollanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyeti bulunan Polonya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Etiketler uefa halil umut meler
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